Masern-Epidemie: Weitere Babys müssen ins Spital

Der erste Fall in Graz war am 11. Jänner aufgetreten. Die Folge: Zahlreiche Ansteckungen gingen von dem einen infizierten Burschen (15) aus. Die Inkubationszeit für das Virus beträgt 21 Tage, man muss also weiterhin mit Neuinfektionen rechnen. Auch in Tirol gibt es eine bestätigte Infektion. Derzeit gibt es landesweit über ein Dutzend bestätigte Fälle.