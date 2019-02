So viel Einkommen geht in den Bezirken drauf

Familien in Brigittenau brauchen 5312,33 Euro

Ähnlich sieht die Situation bei den Familien aus. Hier gibt es als Ausgangsbasis eine 105 Quadratmeter große Wohnung. In der City braucht es ein Haushaltseinkommen von 5973,15 Euro, in Mariahilf 5823,93 Euro, und etwas überraschend: in der Brigittenau 5312,33 Euro. Am billigsten: Penzing (3598,08 Euro), Rudolfsheim-Fünfhaus (3709,27 Euro) und Hernals (3811,22 Euro).