Produktionsstopp bei Audi in Ingolstadt dauert an

Wegen eines bereits seit vergangener Woche andauernden Streiks im ungarischen Motorenwerk Györ stehen am Stammsitz des Autoherstellers Audi in Ingolstadt seit Wochenbeginn still. Am Mittwoch hat man dort die Zwangspause um weitere Tage verlängert, weil die Motoren fehlen. „Die Bänder stehen, bis Donnerstag gibt es keine Produktion“, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch.