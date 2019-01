Hasenhüttl und sein Problem bei den Ansprachen

„Wäre einer der größten Erfolge überhaupt“

Hasenhüttl ist seit Dezember Trainer in Southampton. Der Verein von der englischen Südküste kämpft in dieser Saison gegen den Abstieg. Unter Hasenhüttl zeigten sich die „Saints“ in den vergangenen Wochen aber verbessert. „Sollten wir in der Liga bleiben, wäre das für mich einer der größten Erfolge überhaupt, und das damit verbundene Gefühl ist genau das, wonach ich strebe“, sagte der ehemalige RB-Leipzig-Coach.