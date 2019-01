Celine Dion wehrt sich gegen Figur-Kritik

„Ich mache mir Sorgen, du bist viel zu dünn“ und „Du nimmst viel zu viel ab, pass auf dich auf“, schlugen die Fans nach Celine Dions Mager-Auftritten bei der Fashion Week in Paris letzte Woche Alarm. Denn die Sängerin, die mit Hits wie „My Heart Will Go On“ Welterfolge feiern konnte, scheint in den letzten Monaten reichlich an Gewicht verloren zu haben. Zu viel - denn mittlerweile scheint sie nur noch Haut und Knochen zu sein.