Angestellte überwies Tausende Euro an Betrüger

Die Trickbetrüger nahmen in der Zeit zwischen dem 1. Dezember und vergangenen Dienstag mehrmals Kontakt mit der Angestellten auf. Alles in allem überwies die Frau einen hohen vierstelligen Eurobetrag auf das angeblich geänderte Konto. „Zuvor wurde ihr in einer E-Mail mitgeteilt, dass sich aufgrund eines geänderten Zulieferers auch die Kontoverbindung geändert habe“, heißt es vonseiten der Polizei.