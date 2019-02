Vorbeugen ist besser als Sterben ...

Zu den am häufigsten geäußerten guten Vorsätzen für ein neues Jahr gehört der Schwur: „Ich werde mich mehr bewegen!“ Überraschend viele im Lande betreiben dann tatsächlich wieder oder erstmals Sport. Und begeben sich nicht selten in Lebensgefahr. Dazu Krone-Autor Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachl, international anerkannter Sportmediziner: „Vor allem viele Hobbysportler übertreiben oder trainieren, obwohl sie eigentlich krank sind. Daher sollten sie unbedingt wissen, ob sie wirklich gesund sind und was sie sich zumuten dürfen. Es ist nämlich eine Tatsache, dass 2018 in Österreich und weltweit viele Todesfälle bei Sportlern passiert sind. Weniger durch Unfälle, sondern aufgrund von Herzkreislauferkrankungen im Zuge der Sportausübung. Wie solche Katastrophen zu verhindern sind, zeigt uns das Beispiel Italien: Dort gibt es schon seit Jahrzehnten verpflichtende sportmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei allen Hobbyathleten (bei Profis ist das eine Selbstverständlichkeit). Und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem sie an Wettkämpfen teilnehmen. Mit dieser Maßnahme ist es bei unseren südlichen Nachbarn gelungen, die Herztodesrate bei Sportausübung um nicht weniger als 89 Prozent zu senken! Damit liegt das Risiko für italienische Sportler noch unter jenem der Nichtsportler.“