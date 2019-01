Gast griff in Kassa von Bistro, stahl Tageslosung

Mit einem miesen Trick versuchte ein Gast in einem Bistro in Stegersbach die Tageslosung zu stehlen. Als die Kellnerin kurz in den Keller musste, griff der Mann in die Geldlade und nahm die Brieftasche an sich. Ein Zeuge gab der jungen Frau aber den entscheidenden Hinweis. Der Dieb wurde angezeigt.