Kein Bruch! Arnautovic doch nicht schwer verletzt

Entwarnung! Marko Arnautovic hat am Dienstag im Premier-League-Spiel bei Wolverhampton doch keine schwere Verletzung erlitten. Wie die „BBC“ und der „Telegraph“ am Mittwoch berichteten, erlitt der ÖFB-Teamspieler lediglich eine Fußprellung und könnte schon am Montag gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen. Anfangs war sogar von einem Fuß-Bruch die Rede!