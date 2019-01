Mord an Zehnjähriger nach 22 Jahren geklärt?

Der Mann soll die damals zehnjährige Ramona am 15. August 1996 in der Nähe eines Einkaufs- und Geschäftszentrums in Jena angesprochen und mit seinem Auto an einen unbekannten Ort gebracht haben, wo er sie tötete. Nach Angaben der Ermittler legte er die Leiche in der 130 Kilometer entfernten Gemeinde Treffurt (siehe Karte unten) ab. Sie wurde erst nach mehreren Monaten entdeckt.