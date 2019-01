26.000 Pflegekräfte zu ihrem Arbeitsumfeld befragt

Die umfangreiche Studie basiert auf dem Arbeitsklima-Index. Der Fragebogen wurde an 26.282 Arbeitnehmer zwischen 9. November und 9. Dezember 2018 verteilt. 22 Prozent der Empfänger, also 5761 Beschäftigte, schickten den ausgefüllten Fragebogen in der Folge bis zum Stichtag am 7. Jänner 2019 wieder zurück. „Damit verfügen wir über die bislang umfangreichste Erhebung in dieser Berufsgruppe“, teilt Zangerl mit.