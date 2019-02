Das ist nicht nur ein „bisserl Schnupfen“

Kann das wirklich sein? Rinnende Nase, verschwollene Augen, Niesanfälle und doch keine Erkältung? Leider bleiben Allergiker auch im Winter nicht von Beschwerden verschont. In den geheizten Wohnungen treibt die Hausstaubmilbe ihr Unwesen, Haustiere halten sich vermehrt drinnen auf, Hasel und Erle stehen trotz Winterwetter in den Startlöchern. Laut Pollenwarndienst stäuben nämlich bei Trockenheit und Temperaturen von 5 Grad bereits die „Frühstarter-Haseln“. So beginnt die Saison in manchen Regionen auch heuer wieder bereits Anfang Februar.