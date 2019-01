Wie frei ist unsere Meinungsfreiheit wirklich?

Meinungsfreiheit ist die Grundlage der Demokratie

Klar ist: Die Meinungsfreiheit in unserer Verfassung verankert und somit ein hohes Gut unserer Demokratie. Das ist auch gut so. Ein Blick in andere Länder, in denen eine andere Meinung reicht, um eingesperrt, gefoltert oder zur Strecke gebracht zu werden, sollte uns daran erinnern, wie gut es uns in unserer Demokratie geht. Max Zirngast, jener österreichische Journalist, der rund vier Monate in türkischer Haft verbrachte, ist nur ein mahnendes Beispiel.