Prinz George plauderte seinen Spitznamen aus

George wird Archie genannt

George war gerade mit seiner Oma und seinen Geschwisternin einem Park am rumtoben, als ein kleines Hündchen die Aufmerksamkeit des Prinzen erlangte. Beim Streicheln des süßen Vierbeiners plauderte der Fünfjährige seinen Spitznamen aus, wie die Hundebesitzerin nun der britischen „Sun“ verrät. „Ich wurde von einem Leibwächter gebeten, die Kinder nicht zu fotografieren, was ich auch nicht gemacht habe, aber George fing an, meinen Hund zu streicheln. Ich wollte einfach freundlich sein, begann mit etwas Smalltalk und fragte George, wie sein Name sei, obwohl ich ihn natürlich kannte. Zu meiner Verwunderung sagte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht: ,Ich werde Archie genannt.‘“