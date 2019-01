Kalajdzic: Fronten verhärtet - Rapid muss warten

Debakel im Test

Völlig daneben ging gestern Rapids zweiter Test in Belek vor den Augen von Teamchef Franco Foda: Nach 34 Minuten 0:4 hinten, am Ende verloren die Hütteldorfer gegen Odense BK, der Tabellen-Achte aus Dänemark, mit 2:5. Kein Ruhmesblatt. Die Wiener waren vor der Pause nicht präsent, das erinnerte an den Flop-Herbst in der Liga. Didi Kühbauer setzte 21 Spieler ein, sucht noch die richtige Mischung.