Pöltl-Klub schlägt Phoenix in allerletzter Sekunde

Die Texaner hatten sich gegen das Schlusslicht der Western Conference über die gesamte Spielzeit schwergetan. In Abwesenheit des weiterhin verletzten DeMar DeRozan erzielte LaMarcus Aldridge beim 30. Saisonsieg seines Teams, dem 20. vor eigenem Publikum, 29 Punkte. Außerdem holte er 14 Rebounds. Der Lette Davis Bertans steuerte 18 Zähler bei, er war u.a. fünfmal aus der Distanz erfolgreich. Im dritten von vier Heimspielen in Folge empfangen die Spurs am Donnerstag mit den Brooklyn Nets (am Dienstag 122:117 gegen die Chicago Bulls) einen Play-off-Anwärter aus der Eastern Conference.