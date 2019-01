Pkw von Starkoch brannte nach „Gelbwesten“-Kritik

Beim letzten Vorfall dürfte der Schaden allerdings noch größer sein. Nicht nur der Pkw des Starkochs, der in Brand gesteckt wurde, auch das Restaurant, vor dem es parkte, wurde beschädigt. Laut Feuerwehr drang Rauch in das Gebäude ein, der Delpech berichtete, dass Küche und Kühlkammer vom Feuer ramponiert wurden. Das in Colomiers gelegene Restaurant bleibt deswegen vorerst geschlossen.