Härtere Strafen bei Kindesgefährdung gefordert

Eine Verdoppelung der Strafen für Verkehrssünder, die Kinder im Straßenverkehr gefährden: Wenn es nach den Vorstellungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit geht, dann sollten solche Delikte in Zukunft härter bestraft werden. Damit sollen Fahrzeuglenker dazu gebracht werden, „auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft mehr aufzupassen“, heißt es seitens des KFV. Was denken Sie?