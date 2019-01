„Interimspräsident“ darf Venezuela nicht verlassen

Offenbar wird dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro sein Konkurrent um das höchste Amt im Krisenstaat zu gefährlich. Oppositionschef Juan Guaido, der sich in der Vorwoche zum rechtmäßigen Interimspräsidenten erklärt hatte, darf das Land ab sofort nicht mehr verlassen. Nach einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs wurden zudem Konten und Vermögenswerte des 35-Jährigen gesperrt. Zuvor war Maduros Regierung mit US-Sanktionen belegt worden. Einnahmen aus Ölexporten in die USA landen zudem auf Sperrkonten, auf die nur Guaido Zugriff haben soll. So will die Trump-Regierung Maduro nun aus dem Amt drängen.