Mit drei Promille versucht Auto zu stehlen: Haft

Weil er einen Job nicht bekommen hat, griff ein ungarischer Kellner (35) im September 2018 zum Alkohol und setzte sich mit 2,9 Promille in einen Bus Richtung Heimat. Als er aber in Wals-Siezenheim kurz ausstieg, fuhr der Bus ohne ihn weiter. Kurzerhand entschloss sich der Mann, den Audi einer jungen Frau zu stehlen. Es bleib beim Versuch. Am Dienstag wurde er vor Gericht dennoch verurteilt.