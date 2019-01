Verfolgungsjagd auf mutmaßlichen Drogenhändler

Der Mann war dann über den Autobahngrenzübergang Walserberg bei Salzburg nach Österreich davongefahren. Die Deutschen verfolgten ihn auf der A1 in Salzburg und später in Oberösterreich in Fahrtrichtung Wien. Gleichzeitig wurden die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich um Unterstützung gebeten. Deren Streife entdeckte den Verfolgten und ihre nacheilenden deutschen Kollegen in ihrem Revier, konnte ihn aber auch nicht anhalten.