Auch auf Planai out! Bei Feller ist der Wurm drin

Schon sieben Ausfälle

„So was“ ist ihm in der laufenden Saison im Slalom nun schon viermal passiert: in Madonna, in Adelboden, zuletzt in Kitzbühel und am Dienstag in Schladming. „Dass es genau bei den zwei coolsten Rennen passiert, ist bitter. Ich habe alles probiert, auch in Kitzbühel. Mehr kann man eh nicht machen“, meinte Feller. Dabei hatte Platz zwei in Wengen vor eineinhalb Wochen doch auf viel fürs Österreichs-Double hoffen lasen.