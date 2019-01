Mutige Wirtin (88) versperrte Räuber den Weg

88 Jahre alt ist Seniorchefin Aloisia vom Kirchenwirt in der Grazer Vinzenzgasse - aber alles andere als leicht unterzukriegen! Als ein Unbekannter sich die Kellnerbrieftasche schnappte, stellte sich die mutige Wirtin dem Mann in den Weg und hielt ihn an der Hand fest. Doch der riss sich los und suchte das Weite.