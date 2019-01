Frustrierte Wirtin: „Bald kommt großes Zusperren“

Ärger über Zettelwirtschaft

„Wenn das so weitergeht, bekommen wir ein Riesen-Problem. Dann haben wir die schönsten Landschaften bei uns - aber ohne Gastro-Versorgung“, warnt Fachgruppenobmann und Hotelier Hans Spreitzhofer. Schon seit Jahren mahnt er, dass überbordende Bürokratie dazu beiträgt, dass viele den Hut drauf schmeißen: „Bei uns hängen in der Hotelküche schon so viele Zettel mit Anweisungen, an die wir uns zu halten haben, dass uns die Behörde bald ein Problem wegen der vielen Zettel in der Küche machen wird“, sagt er leicht sarkastisch.