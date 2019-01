Neuer Rekord bei den Unternehmens-Gründungen

Dass gerade in Salzburg der Anstieg so groß war, habe seinen Grund, meint Peter Kober von der Wirtschaftskammer: „Das hat nicht nur mit der Beratung zu tun, sondern auch mit der guten Konjunktur im vergangenen Jahr.“ Denn: „Salzburg ist eine sehr dienstleistungsnahe Region, was sich in der Zahl der Gründungen widerspiegelt.“