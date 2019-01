Ottrubay: „Ich sehe meine Mutter bald wieder“

Werden Sie und Paul-Anton Esterházy in diesem Leben noch gute Freunde werden?

Ich versuche mich immer korrekt zu verhalten, aber nach diversen Verfahren, in denen er jeweils sechsstellige Beträge forderte, ist es doch schon ein distanziertes Verhältnis. Aktuell ist noch eines am Landesgericht Eisenstadt anhängig, in dem er behauptet, die Burg Forchtenstein gehöre ihm. Mit einem Verweis auf einen Fideikommiss aus dem Jahre 1688. Aber ein berühmter Name reicht oft nicht aus, um Erfolg zu haben.