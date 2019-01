Im Landtag auf Stimmenfang für die Gemeindewahlen

Die SPÖ rückt nach den vielen Schnee-Einsätzen das Ehrenamt in den Mittelpunkt und will arbeitsrechtliche Verbesserungen für die Helfer erreichen.

Ebenfalls von der SPÖ kommt eine Anfrage zu Freihaltungsflächen in den Gemeinden für große Verkehrsprojekte. „Dazu gab es 2016 ein Sachprogramm. Mich interessiert, was eigentlich aus diesem geworden ist“, sagt SPÖ-Mann Roland Meisl.