„Eine echte Waffe“

Dabbur, Gulbrandsen, Prevljak - auch Wolf, Minamino sowie Neuzugang Haaland: Alle Sechs stellen in Meister Salzburgs Offensive den Anspruch, im Frühjahr auf Torjagd gehen zu dürfen. Dem großen Konkurrenzkampf muss sich auch Patson Daka stellen. Jener bereits 20-jährige Sambier, der kurz nach seiner Ankunft in Salzburg 2017 unter Trainer Marco Rose mit der U18 gleich den Youth League-Titel holte. Der Durchbruch bei den Bullen ist zwar noch nicht gelungen. Etwa beim Goldtor im Test gegen Slavia Prag unterstrich die Stürmerrakete aber, das es demnächst passieren könnte. „Co“ Rene Aufhauser analysiert Daka so: