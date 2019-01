Das ist der neue Eisbulle

Will O‘Neill gilt als ein Verteidiger mit Offensivdrang der es versteht, seine Mitspieler mit guten Pässen in Szene zu setzen. O’Neill hat unter anderem vier Jahre in der NCAA an der University of Maine und ab 2012 in der AHL bei drei verschiedenen Vereinen gespielt. In der letzten Saison stand er auch einmal gemeinsam mit Thomas Raffls Bruder Michael in der NHL mit den Philadelphia Flyers auf dem Eis.