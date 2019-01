Keiner will Schuld an Davids Tod auf sich nehmen

Seit 276 Tagen ist David tot. Weil er unter Narkose Erbrochenes einatmete. Offensichtlich unbemerkt von Mediziner-Augen. „Wie ich den OP betreten habe, hatte ich den Eindruck, dass David bereits tot ist. Am meisten irritierte mich die gefühlte Schockstarre der Beteiligten“: Eine bemerkenswerte Zeugenaussage einer herbeigerufenen Oberärztin. Was passierte an jenem Abend des 16. April im OP-Saal 3 des Salzburger Landeskrankenhauses? Das Ergebnis war jedenfalls fatal: Hirntod in Folge der OP. Das stellten die Gerichtsmediziner fest, seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft, mittlerweile gegen fünf Mediziner.