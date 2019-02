Minus 20 Prozent auf „Saturday Night Fever“

„Saturday Night Fever“ erzählt eine der meistgeliebten Tanz-Geschichten aller Zeiten, mit legendären Hits der Bee Gees wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „Jive Talking“, „You Should Be Dancing“ und „How Deep is Your Love?“. Noch heute sorgt der Kultfilm der 70er-Jahre für Begeisterung bei den jüngeren Generationen und hat scheinbar nichts von seiner Faszination und seinem Schwung verloren. Ab Ende April kommt das Kultstück nun als Musicalvergnüngen auf Österreichs Bühnen - von Wien über Graz bis nach Bregenz. Spaß und Akrobatik garantiert!