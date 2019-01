Hartberg holt Stürmer Skenderovic von Hoffenheim

Der 1,82 m große Deutsch-Montenegriner überzeugte in den U17- und U19-Teams des deutschen Bundesligisten mit guten Torquoten. In der laufenden Saison erzielte er in 14 Spielen für Hoffenheim II in der Regionalliga Süd-West (4. Spielklasse) 8 Treffer. Seinen bisher einzigen Einsatz bei den Profis hatte der ehemalige deutsche und nunmehrige montenegrinische Nachwuchsteamakteur im Dezember 2017 in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad.