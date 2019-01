Investor aus Österreich klagt Kaczynski

Ein österreichischer Immobilieninvestor hat in Polen mit einer Betrugsanzeige gegen den Parteichef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und Ex-Ministerpräsidenten, Jaroslaw Kaczynski, für medialen Wirbel gesorgt. Gerald Birgfellner soll mit Kaczynski in ein gescheitertes Hochhausprojekt in Warschau involviert gewesen sein und fühlt sich nun von ihm um sein Geld geprellt.