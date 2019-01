Rendi-Wagner sagt für Wahlkampfstart doch ab

Die Nachricht erreichte die Salzburger SPÖ am Dienstagnachmittag. Grund für die endgültige Absage ist der Misstrauensantrag der Opposition gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der heute im Nationalrat auf der Tagesordnung steht. Rendi-Wagner, die auch Klubchefin im Hohen Haus ist, will bei der Debatte selbst sprechen und auch bei der Abstimmung am Abend dabei sein.