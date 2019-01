Die Reinigung vermüllter Straßen kostet enorm viel

Straßenmüll kostet den Steuerzahler viel

In der letzten Umweltausschuss-Sitzung des Landtags kam es nun zu einer Resolution: Man will Mehrwegverpackungen sowie Pfandlösungen fördern. Der Landesabfallverband hätte nichts dagegen, denn allein die Reinigung von vermüllten Straßen und Plätzen in unserem Bundesland kostet den Steuerzahler drei Millionen Euro im Jahr.