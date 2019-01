Türkischer Generalkonsul: Beschwerde über Museum

„Äußerst bösartig und provozierend“, sei die Ausstellung, schreibt Generalkonsul Berkan Pazarci an Haslauer. Es geht um die Bilder der US-Fotografin Susan Meiselas, die in den 1990ern den Kampf der Kurdischen Arbeiterpartei PKK für einen eigenen Kurdenstaat dokumentiert hat. Vor allem eine Karte von „Kurdistan“, dem Lebensraum der Kurden in der Türkei, in Syrien, im Irak und dem Iran, empfindet der Diplomat als „Unfreundlichkeit“, wie er der „Krone“ erklärt: Er spricht von „Propaganda für die PKK“ und „Besorgnis“ in der türkischen Gemeinde Salzburgs: „Ich mag das Museum, sehe aber keine Relevanz dieser Karte. Das hat nichts mit Kunst zu tun.“