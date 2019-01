„Ich war wie ein willenloses Werkzeug!“

Es ist bitterkalt, als die Beamten der Spurensicherung, Ermittler der Polizei, Untersuchungsrichter Josef Testin, Staatsanwältin Bettina Dumpelnik und Gutachter Wolfgang Tributsch zur Tatrekonstruktion in der ruhigen Villacher Wohnhausanlage eintreffen. Barbara H., 43 und Mutter eines kleinen Buben, soll zeigen, wie sie am 6. Oktober des Vorjahres die 72-jährige Gertraud P. getötet hätte. Und was die Frau dazu erzählt, lässt wohl jedem das Blut in den Adern gefrieren: „Sie hat erklärt, dass sie die Tat wie in Trance ausgeführt hätte“, schildert ihr Verteidiger Wolfgang Blaschitz. „Sie sei ein willenloses Werkzeug gewesen – Margit T. hätte durch sie den Mord begangen. Nur ihr Körper sei am Tatort gewesen, aber der Geist der anderen.“