Braunauer Spital: „Gewalttaten bei uns gesunken“

Jeder zweite Beschäftigte im Pflegebereich in Oberösterreich wird mindestens einmal im Monat von Patienten oder deren Angehörigen attackiert. Mit diesem erschreckenden Studienergebnis lässt die AK, wie berichtet, aufhorchen. Helene Mayerhofer, Personalleiterin des St. Josef-Spitals in Braunau erklärt im interview, was das Deeskalationsprogramm be wirkt: Die Übergriffe wurden weniger.