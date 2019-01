Vier Streifen jagten flüchtenden Dealer auf A1

Am 28. Jänner 2019 um 22.18 Uhr erging ein Unterstützungsansuchen an die Steifen der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen, da ein 38-jähriger serbischer Staatsbürger, wohnhaft in Deutschland, sämtliche Anhalteversuche einer deutschen Grenzpolizeistreife missachtete und mit seinem Pkw weiter Richtung Österreich fuhr. Auf der A1 Fahrtrichtung Wien konnte der flüchtende Lenker und die nacheilende deutsche Polizeistreife von der Autobahnpolizeistreife Seewalchen eingeholt werden. Die Anhalteversuche durch die österreichische Streife verliefen allerdings ebenfalls negativ. Weitere drei Streifen der API Anif und der API Seewalchen schlossen sich der Verfolgung an.