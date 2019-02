Helmut Lotti: „Ich liebe es, Leute zu erschrecken“

Der „Silvesterstadl“ ist sinnbildlich für die Offenheit der unterschiedlichsten Musikgenres. Heute lässt sich schon so einiges verknüpfen in verschiedenen Sendungen. Begrüßt du diese Richtung?

Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt in Belgien auch eine Version von „Sing That Song“ und dort werden die unterschiedlichsten Künstler für eine Woche in einem Haus zusammengebracht und sie singen Lieder der anderen. Ich habe das letztes Jahr gemacht und es war eine der schönsten musikalischen Erlebnisse meines Lebens. Man entdeckt da nämlich, dass es nur zwei Arten von Musik gibt: gute und schlechte. Ich habe zum Beispiel Lieder von K’s Choice und Within Temptation gesungen, das hat mir großen Spaß gemacht. Ob es jetzt Blues, Jazz oder Schlager ist, ist egal. Am Ende bestehen all diese Songs aus Noten, Melodien und Akkorden. Damit kann man machen, was man will und viel experimentieren. Es ist ganz komisch, dass Dolly Partons „I Will Always Love You“ als Country-Evergreen bezeichnet wird und in der Version von Whitney Houston auf Platz eins der Billboard-R&B-Charts landet.