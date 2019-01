Wie schlimm wird uns der Ärztemangel treffen?

Österreich hat innerhalb der EU noch immer die zweithöchste Ärztedichte, 99 Prozent aller Kassenstellen sind laut dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger besetzt. Ärztekammerpräsident Szekeres will diese Zahlen aber so nicht stehen lassen: „Man muss relativieren, weil hier Turnusärzte, also Ärzte in Ausbildung, im Gegensatz zu anderen Ländern mitgezählt werden - und zusätzlich haben wir ein Drittel der Ärzte, die teilbeschäftigt sind.“ Wenn man dies berücksichtigen würde, dann wäre die Alpenrepublik höchstens im europäischen Mittelfeld.