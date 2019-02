The Specials: Comeback mit politischer Note

Mit Liedern wie „Too Much Too Young“ oder „Ghost Town“, später mit „Racist Friend“ und dem Anti-Apartheid-Welthit „Nelson Mandela“ (in der Nachfolge-Version The Special A.K.A.) war diese Band stets dezidiert sozialkritisch, anti-rassistisch, links. Und sie hat bei ihrer Rückkehr den Furor nicht an der Studio-Garderobentür abgegeben. Beispielsweise „Vote For Me“, die erste Specials-Single seit einer gefühlten Ewigkeit - es geht um den Zynismus vieler Politiker. „Sie denken, nur weil sie gerade eine Agenda haben, müssen wir ihr folgen. Doch am Ende lassen dich Politiker meistens im Stich“, sagte Hall (59), der nach den Specials-Jahren auch mit Fun Boy Three und The Colourfield einigen Erfolg hatte, in dem Interview.