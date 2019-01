Mechaniker verlor Job: AK erstritt 81.000 Euro

Nach 39 Jahren in derselben Firma bekam ein Mechaniker im Bezirk Baden völlig unerwartet das Entlassungsschreiben in die Hand gedrückt. Ohne Angabe von Gründen wollte man den 61-Jährigen anscheinend loswerden. Nach dem ersten Schock wandte sich der Mann an die Arbeiterkammer - die erkämpfte 81.000 € für ihn.