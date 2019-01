Lokalaugenschein nach Bluttat im Schloss Bockfließ

Nach der Bluttat mit drei Toten im Schloß Bockfließ Mitte Dezember in Niederösterreich hat am Dienstag ein Lokalaugenschein stattgefunden. Am Tatort wurde der genaue Geschehensablauf rekonstruiert. Dies sei für ihn sehr wichtig gewesen, um einen Eindruck zu bekommen, sagte Peter Philipp, der Verteidiger des 54-jährigen Verdächtigen. Die Untersuchungshaft über den Beschuldigten wurde verlängert.