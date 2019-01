Rieser führt Salzburger Dreifachsieg an

Ganz, ganz stark präsentierten sich die Salzburger Ski-Junioren zum Auftakt der Speedbewerbe bei den Österreichischen Jugendmeisterschaften. Der 20-jährige Dorfgasteiner Stefan Rieser sicherte sich in einer Zeit von 1.16,59 Minuten den Abfahrtstitel. Silber ging an den erst 16-jährigen Maria Almer Lukas Broschek, der mit Startnummer 54 eine sensationelle Fahrt ablieferte und mit nur 0,53 Sekunden Rückstand auf Rieser abschwang. Den Salzburger Dreifachsieg machte Stefan Pfannhauser komplett: der 20-Jährige aus St. Martin/Lofer belegte 0,81 Sekunden hinter Rieser Platz drei. Mit dem 18-jährigen Saalbacher Simon Oberhamberger landete ein weiterer Salzburger auf Rang fünf (+1,07). Am Mittwoch geht es in Innerkrems mit den Super-G-Titelkämpfen weiter.