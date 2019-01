May will Brexit-Abkommen mit EU wieder aufschnüren

„Müssen klare Botschaft senden“

London müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar sagen, was die Briten in Sachen Brexit wollen. „Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine klare Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte sie und stellte sich hinter einen Vorstoß, der vorsieht, den „Backstop“ durch „alternative Regelungen“ zu ersetzen. Die EU hingegen lehnt Änderungen am Abkommen vehement ab.