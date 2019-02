Als Souffleuse flüstert sie Schauspielern Text ein

35 Minuten nach Beginn der Vorstellung kommt sie schließlich zum Einsatz. Der Schauspieler sieht sie an und sie weiß was zu tun ist. Fünf Minuten später, der selbe Schauspieler, Brusenbauch ist wieder am Zug. Wenn ich nicht direkt neben ihr gesessen wäre, hätte ich es nicht bemerkt, dass gerade eine Souffleuse zum Einsatz kam. Dieses Mal ist es das Stück „Europa flieht nach Europa“ von Miroslava Svolikovaunter und in der Regie von Franz-Xaver Mayr. Doch bei den Stücken von welchen Autoren kommt sie am meisten zum Zug? „Elfriede Jelinek ist äußerst schwierig auswendig zu lernen, aber auch Thomas Bernhard“, weiß sie aus Erfahrung.