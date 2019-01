Raues Klima: Hat denn niemand mehr Respekt?

Der EU-Wahlkampf wirft seine Schatten voraus - mit einem Fairnessabkommen, das umgehend zurückgewiesen wurde, den ersten untergriffigen Attacken auf den politischen Gegner, und auch der Name Silberstein geistert wieder in der politischen Landschaft umher. Bei der ersten bundesweiten Wahl nach dem wohl schmutzigsten Nationalratswahlkampf aller Zeiten 2017 dürften die sprichwörtlichen Hackeln erneut tief fliegen. Und auch in der Gesellschaft - nicht zuletzt unter Kindern und Jugendlichen - wird das Klima rauer. Hat denn niemand mehr Respekt? Darüber diskutiert am Mittwoch eine hochkarätige Runde bei Katia Wagner.