Grabstein stürzt auf Friedhofsbesucher

Ausgerutscht und festgehalten

Der gebürtige Marzer lebt in Deutschland und war zu Besuch in seiner Heimatgemeinde gewesen. Auf dem Friedhof rutsche er aus und hielt sich an einem Grabstein fest, der daraufhin umkippte und die Beine des Mannes unter sich begrub. Der 67-Jährige hofft nun allerdings, bald wieder nach Deutschland zurückkehren zu können.