Künstler verwandelt Wien Mitte in „urban jungle“

Florale Motive, Vögel, fließende Muster - das alles in feinen Details mit zarten Strichen ausgeführt. Die großflächigen Wandgemälde von Emanuel Jesse finden sich auf Bahnhöfen, Hochhäusern, ja sogar auf Flugzeugen in ganz Europa und darüber hinaus. Jetzt schmücken seine Motive auch die Lüftungstürme von Wien Mitte The Mall. Das Werk „urban jungle“ soll „… ein Bewusstsein schaffen für den gemeinsam genutzten Lebensraum von Mensch und Tier in einer urbanen Landschaft“, so Jesse. Zu sehen sind tierische Stadtbewohner, die in unmittelbarer Nähe zu Wien Mitte ihren Lebensraum haben. Etwa Fische aus dem Wienfluss, die den Zufluss in den Donaukanal als Laichplatz nutzen. Oder Tauben, die aus dem Stadtbild ohnedies nicht mehr wegzudenken sind. Aber auch Tiere, die eher im Verborgenen leben, wie Igel aus dem Stadtpark oder Fledermäuse, die dort nachts ihre Kreise ziehen, finden auf den Kühltürmen ihren Platz.